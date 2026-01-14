お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢が１４日にＸ（旧ツイッター）で、相方・内間政成の驚きの過去を明かした。「内間が大学時代、ビジュアル系にハマってた頃の写真出て来た」とつづった真栄田。ばっちりメイクで妖艶（ようえん）な雰囲気を醸し出す内間の写真を投稿し、「『人は変われるのです』ｂｙロッキー」と添えた。沖縄の国立大学である琉球大を卒業した内間。ネットは「完全に別人」「カッコ良すぎ」「男前すぎ