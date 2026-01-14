日本ハムの田宮裕涼捕手（２５）が１４日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で練習。正捕手として期待される８年目の今季、３つの目標を掲げた。「スタメン１００試合出場したい、打率３割、盗塁１０個」。個人として達成したいことを問われ即答した。昨季は７９試合に出場し打率・２５３の成績を残した。伏見がトレードで抜けて、一本立ちの期待がかかる今季。「キャッチャー陣を引っ張るってよりかは、チームを引っ張っていけれるく