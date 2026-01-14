性的暴行疑惑を追及されている元アンドルー王子が長年住み慣れたロイヤルロッジから撤去する準備が進められている。英紙サンが１３日、報じた。有罪判決を受けた小児性愛者、故ジェフリー・エプスタイン元被告のつながりにより、称号を剥奪されたアンドルー元王子ことアンドリュー・マウントバッテン＝ウィンザー氏が新たに住む住居の工事が始まった。サンドリンガムにあるチャールズ国王所持のノーフォークの領地にある荒廃