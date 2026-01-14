タレントの時東ぁみ（38歳）が、1月13日に放送されたバラエティ番組「愛のハイエナ season5」（ABEMA）に出演。4年半に及んだ過酷な不妊治療について語った。今回、番組のゲストとして出演した、現在3歳の息子を育てる時東は、自身の出産経験を披露。「不妊治療で授かっている。“顕微授精”っていう最大のやつで授かっているので、自然妊娠が憧れではあります」と語った時東は、不妊治療を受け、子どもを授かるまでに4年半かかっ