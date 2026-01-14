ウクライナのユリヤ・スビリデンコ首相は1月12日、同国中部のリチウム鉱床の採掘権を巡る入札で、米国政府系コンソーシアム（共同事業体）のドブラ・リチウム・ホールディングスが落札したと公表しました。ウクライナはこれにより西側資本を呼び込むとともに、米国との関係強化を図る狙いがあると分析されています。 スビリデンコ首相は12日、ソーシャルメディアプラットフォーム「テレグラム」への投稿で、ウクライナはドブラ社を