高松市の会社員の男（53）がストーカー行為等の規制等に関する法律違反の容疑で、きょう（14日）逮捕されました。 警察によりますと、男は知人女性（29）に対する恋愛感情が満たされなかったことを恨んで、去年12月に5回にわたり、香川県内の女性の住居付近をみだりにうろつくストーカー行為をした疑いです。 男は去年12月、この女性の家に行き、ベランダにあった衣類9点に塗料のようなものを付着させた