ソフトバンクに育成選手として加入したキューバ出身のジョナサン・モレノ内野手（18）＝178センチ、70キロ、右投げ右打ち＝が14日、みずほペイペイドーム内で入団会見に臨んだ。背番号は174。大勢の報道陣に囲まれて「こんなたくさんのメディアの皆さんに囲まれるのは初めてなのでとてもうれしいですし、注目を浴びるのは誇りに思います」と笑みを浮かべた。モレノは昨夏、沖縄で開催されたU―18ワールドカップ（W杯）にキュ