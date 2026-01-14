TREASUREの最新アルバム『LOVE PULSE』が、14日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント2.2万PT（22,488PT）を記録し、登場19週目【※1】で本作初の1位に浮上。2023年8月14日付の『REBOOT』に続き、自身通算4作目の合算アルバム1位獲得となった。累積ポイントは35.0万PT（349,640PT）となる。【動画】TREASURE「PARADISE」ミュージックビデオなお本作は、同日付の最新「オリコン週間アルバム