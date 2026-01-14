兵庫県競馬組合は１４日、所属騎手５人が騎手調整ルームに関する委員長指示事項に違反したため、１４、１５日の２日間を騎手変更命令により騎手変更した。また、処分委員会の処分が決定するまで、１６日以降の騎乗を拒否する。西脇の厩舎に所属する騎手の大山龍太郎（２２）＝坂本和、中田貴士（３９）＝野田忍、長谷部駿弥（２６）＝永島太、鴨宮祥行（３２）、高橋愛叶（１９）＝ともに栗林徹＝の５人は１３日の園田競馬開催