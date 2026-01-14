カンボジアの拠点で特殊詐欺に関与したとして、警視庁と神奈川県警の合同捜査本部は14日までに、詐欺容疑で20〜63歳の日本人男女13人を逮捕した。警察官をかたる電話のかけ子とみられ、現地当局に拘束されていた。同日までに日本に移送され、航空機内や到着後の空港で逮捕状が執行された。逮捕されたのは住所、職業不詳佐伯皇正容疑者（20）ら。13人の逮捕容疑は何者かと共謀して昨年10〜11月ごろ、相模原市の60代女性に電話で