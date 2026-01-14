昨年のＭ−１で優勝したたくろうが１４日、赤木の母校である京都産業大学を訪れ、同大学の卒業生顕彰である神山奨励賞を受賞した。Ｍ−１で披露した「リングアナ」ネタで、赤木が京産大の略称「ＫＳＵ（ＫｙｏｔｏＳａｎｇｙｏＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）」を「ＫＳＤ」と間違えたことで、一躍母校にもスポットライトが当たった。約１０００人の現役学生たちが詰めかけた会場では、赤木がＵをＤと間違える即興ネタを後輩たちに