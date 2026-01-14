巨人は１４日、昨季までコーチを務めていた古城茂幸氏（現事業本部野球振興部）を「ＮＰＢ球団から参加球団へのコーチ派遣に関するガイドライン」に基づき、ハヤテベンチャーズ静岡にコーチとして派遣すると発表した。古城氏は９７年ドラフト５位で日本ハムに入団し、０６年３月に巨人にトレード移籍。１３年限りで現役を引退すると、スカウトなどを経て１９年から巨人でコーチを担い、昨季は１軍内野守備コーチを務めていた