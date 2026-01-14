日本ハムは１４日、前ブルージェイズのロドルフォ・カストロ内野手と契約合意に達したと発表した。背番号は「６」に決まった。カストロは球団を通して「日本でプレーする機会を与えてくださった球団関係者の皆さまに、心より感謝いたします。野球への情熱であふれる日本でプレーできることを、今からとても楽しみにしています。チームの力になれるよう、全力で取り組みます。ファイターズファンの皆さま、共に戦いましょう」とコ