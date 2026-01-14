1月11日に行われた「第92回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会」決勝戦でENEOSの女子バスケットボールチーム「ENEOS サンフラワーズ」がデンソーアイリスを76対62で下し、3大会ぶりに王座を奪還した。大会史上最多となる28回目の優勝となる。○大会MVPを馬瓜エヴリンが受賞、ベスト5には3選手が選出決勝戦は、宮崎早織選手が先制シュートを決めて主導権を握り、前半を40対28と2桁リードで折り返した。第3クォーターではデンソ