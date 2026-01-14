◆大相撲初場所４日目（１４日、東京・両国国技館）東幕下２８枚目・矢後（押尾川）が西２６枚目・豪ノ湖（武隈）に土俵際のはたき込みで敗れ、１勝１敗となった。焦ってしまった。土俵際まで攻めて、あと一押しというところで前に倒れてしまった。「焦った？そうですね。悪い相撲ではないので、引き続きやっていきたい」と切り替えていた。豪ノ湖の早い突っ込みに立ち合いで２回、待ったをしてしまった。取組後は取材を受