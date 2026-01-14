俳優の中村倫也が14日、都内で行われた主演を務めるTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』(16日スタート、毎週金曜22:00〜)の制作発表会見に共演の池田エライザ、ハ・ヨンスらとともに登場した。『DREAM STAGE』制作発表会見に登場した中村倫也『DREAM STAGE』は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界を舞台にしたK-POP版“スポ根”ドラマ。かつて問題を起こして業界を追放された音楽プロデューサー・吾妻潤(中村倫也)と、韓国の弱小芸