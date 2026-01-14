◆大相撲初場所４日目（１４日、東京・両国国技館）東幕下３６枚目の欧勝竜（鳴戸）が連勝スタート。西同３４枚目の若隆元（荒汐）に立ち遅れたが、タイミング良く引き落とした。「遅れてしまった。小結・若元春、幕内の若隆景を弟に持つベテランに対して「前へ前へと来る」と警戒したが「うまく対応できた」と勝利につなげた。場所前の稽古は「部屋で順調に稽古できた」とうなずく。昨年の春場所で幕下優勝も同秋場所で全休。