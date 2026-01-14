歌手の小柳ルミ子さんが2026年1月13日にブログを更新し、歯科医で急きょ手術を受けることになったことを明かした。医師は「今日手術しちゃいましょう！」小柳さんはブログで、前日の夜のレッスン終わりに「右下の歯茎が腫れてて痛いから一寸膿を出して貰って来るね」と歯科医に行ったことを報告。しかし、状態を見た医師から「現時点でのベストな応急処置をしなくてはいけません」「今日手術しちゃいましょう！」と言われ、