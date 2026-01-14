アジア株上海株10年ぶり高値、貿易黒字が過去最高1.2兆ドル米関税政策なんのその 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 26995.22（+146.75+0.55%） 中国上海総合指数 4188.23（+49.48+1.20%） 台湾加権指数 30893.97（+186.75+0.61%） 韓国総合株価指数 4703.83（+11.19+0.24%） 豪ＡＳＸ２００指数 8809.20（+0.66+0.01%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83490.31（-137.38-0.16%）