上海株後場に入り上げ急速に縮める、取引所が最低証拠金率を100%に引き上げ 東京時間14:10現在 中国上海総合指数 4144.57（+5.84+0.14%） 上海株は0.14%高。過去最大の貿易黒字を受け前場に大幅上昇し10年ぶり高値をつけたが、後場に入り上げを急速に縮めている。 深セン証券取引所が新ルールを発表。リスク抑制に向けた最新の取り組みとして証券取引所における信用取引の最低証拠金率を80%から100%に引き上