上海株急反落、一時1.2%上昇最低証拠金率80%から100%に引き上げ 東京時間14:17現在 中国上海総合指数 4129.50（-8.77-0.23%） 香港ハンセン指数 26857.31（+8.84+0.03%） 深セン証券取引所が新ルールを発表。証券取引所における信用取引の最低証拠金率を80%から100%に引き上げたと発表した。 過去最大貿易黒字を受け前場に1.2%上昇していた上海株は後場に入り急反落、香港株は上げ帳消し。