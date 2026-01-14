東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 貿易収支（12月）11:20 結果1141.4億ドル 予想1143.5億ドル前回1116.8億ドル ※要人発言やニュース 【日本】 植田日銀総裁 適切な緩和調整が目標の円滑実現と息長い成長につながる 中心的見通し実現なら経済物価の改善に応じ利上げ 【米国】 バーキン・リッチモンド連銀総裁 インフレ圧力は依然として存在、12月CPIだけを見