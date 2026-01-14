お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が14日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。共演するフリーアナウンサー・神田愛花（45）から贈られたプレゼントについて語った。同番組では「夫のいただきもので妻がうれしいもの」を巡ってトークを展開した。様々なプレゼント例が挙がる中、結論は「何でもうれしい」「家族みんなで使えるとよりうれしい」だったが、澤部は「うちにデッカい滑り台を、急に