気象台は、午後2時34分に、暴風警報を浦河町、様似町、えりも町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・浦河町、様似町、えりも町に発表 14日14:34時点日高地方では、14日夜のはじめ頃まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■浦河町□暴風警報【発表】14日夜のはじめ頃にかけて警戒風向西・陸上最大風速20m/s■様似町□暴風警報【発表】14日夜のはじめ頃にかけて警戒風向西・