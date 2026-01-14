ファミリーマートのATM置き換えのイメージコンビニ大手ファミリーマートに設置しているATMを運営するイーネット（東京）が苦境に立たされている。ファミマが事業継続の生命線とされるが、ファミマの親会社の伊藤忠商事がATMで競合するセブン銀行と資本業務提携を決定し、今春からファミマ店内のATMがセブン銀に置き換えられるためだ。イーネットは1999年に設立。さまざまな銀行の口座から引き落としができる共同ATMの先駆けと