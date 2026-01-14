高市首相（自民党総裁）は１４日午後、自民の鈴木幹事長ら与党幹部と会談し、２３日の通常国会冒頭で衆院を解散する意向を伝える見通しだ。首相は衆院選を「１月２７日公示―２月８日投開票」で実施する日程を軸に調整しており、与党に選挙準備を急ぐよう求めるとみられる。複数の政府・与党関係者が明らかにした。首相は１４日午後、日韓首脳会談のため訪問していた地元・奈良県から帰京する。その後、首相官邸で鈴木氏や日本