「M-1グランプリ2025」王者の「たくろう」が13日深夜放送のニッポン放送「たくろうのオールナイトニッポン」（深夜1・00）に初出演。昨年大みそかの「紅白歌合戦」の舞台裏を明かした。M-1王者となった2人は紅白に出演。演歌歌手・水森かおりの「大阪恋しずく〜紅白ドミノチャレンジ2025〜」でドミノ企画を盛り上げた。赤木裕は「ミルクボーイの内海さんも出はったことある」と2019年王者に輝いたミルクボーイも紅白に出演し