イギリス・ロンドンで13日、日本の「おにぎり」の魅力を発信するイベントが開かれました。13日、イギリスの日本大使館が主催したイベントには、ロンドンでロングラン公演が続く舞台「となりのトトロ」のキャストたちが参加し、のりを巻いたおにぎりが振る舞われました。日本からイギリスへの米の輸出量は、去年、前の年から26％増加し、おにぎりの人気も広がってきています。イベントは、阪神・淡路大震災でボランティアが被災者に