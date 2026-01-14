[1.13 U23アジア杯GL第3節 日本 2-0 カタール ジッダ]2026年初の公式戦出場で、しっかりと手応えを掴んだ。“ロス五輪世代”U-21日本代表はAFC U23アジアカップのグループリーグ第3節でカタールに完封勝利。今大会初出場となったDF土屋櫂大(福島)は「1戦目、2戦目と複数得点、無失点で来ていた。3戦目も2得点無失点で終えられたのはとりあえずよかった」と振り返った。すでにグループリーグ突破が決まったなかで臨んだ最終節。