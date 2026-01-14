鳥羽一郎、山川豊、木村徹二が、ニューシングル『あぁひとり旅』を1月28日にリリースする。 （関連：新着MVランキング：氷川きよし「ズンドコ節」はなぜ新しく響くのか『THE FIRST TAKE』で放つインパクト） 本作は、昨年リリースの鳥羽一郎＆山川豊『俺たちの子守唄』に続く、木村ファミリー企画第2弾。鳥羽一郎と弟の山川豊、次男の木村徹二が歌唱し、長男の木村竜蔵がプロデュースすると