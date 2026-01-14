AC長野パルセイロは14日、昨季限りで退団したMF小西陽向がFCマルヤス岡崎(JFL)に完全移籍することを発表した。小西はFCマルヤス岡崎を通じ、「今シーズンから加入することになりました小西陽向です。チームの勝利のために全力で闘います。よろしくお願いします!」とコメントしている。