株式会社焦点工房は1月14日（水）、銘匠光学 TTArtisanの交換レンズ「AF 40mm f/2 シルバー」を発売した。希望小売価格は3万7,000円。ソニーE、ニコンZ、Lマウント用をラインアップする。 開放F値をF2の大口径としながら、重量を約167gとしたコンパクトな単焦点レンズ。ブラックモデルを2025年8月（ソニーE/ニコンZ用）と同11月（Lマウント用）に発売済みで、このほどカラーバリエーションが追