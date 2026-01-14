YOSHIKIと叶姉妹が、それぞれのSNSでSixTONESを絶賛。YOSHIKIは自身のピアノとオーケストラで演奏する「Imitation Rain」の動画もポスト、叶姉妹はSixTONESとのオフショットも公開している。 【写真＆動画】YOSHIKI＆叶姉妹がSixTONESを絶賛①～⑤ ■ファンに対しても「熱い心で推しを応援されるのはもちろん、マナーや礼儀正しさ心のエレガンスを感じられファビュラスですね」とコメント YOSHIKI