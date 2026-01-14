セレコーポレーション [東証Ｓ] が1月14日後場(14:10)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比18.3％減の13.1億円に減ったが、通期計画の15.5億円に対する進捗率は84.0％となり、4年平均の84.0％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比42.9％減の2.4億円に落ち込む