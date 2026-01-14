買取王国 [東証Ｓ] が1月14日後場(14:30)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比1.2％増の3.2億円となったが、通期計画の5.4億円に対する進捗率は60.0％にとどまり、5年平均の67.8％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の経常利益は前年同期比51.7％増の2.1億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実