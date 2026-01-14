トーセイ [東証Ｐ] が1月14日後場(14:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年11月期の連結最終利益は前の期比23.1％増の147億円になり、26年11月期も前期比2.7％増の151億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収、6期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は55円とし、11月30日割当の株式分割を考慮した実質配当は10.0％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績で