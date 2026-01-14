＜開運！人気エリア鎌倉・江の島をめぐる日帰りバスツアー＞関東屈指の人気観光地・鎌倉や江の島を昼食付でめぐる約１万円でお得に楽しめる日帰りはとバスツアー！【出演者】水野真紀市井紗耶香斎藤司（トレンディエンジェル）【今回体験したバスツアー】＜はとバスツアー＞鎌倉・江の島遊覧[料金]大人：9,980円子ども：6,240円（6歳以上12歳未満） 【訪れた場所】●鎌倉大仏殿高徳院（神奈川県鎌倉市）開門／10月〜3月