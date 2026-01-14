人気レースクイーンの霧島聖子（34）が14日までに自身のインスタグラムを更新。「東京オートサロン」でのコスチューム姿を披露した。「東京オートサロン20263日間ありがとうございました！毎年人気で話題のVELENO&Garage力さんのブースで活動する事が出来て、更にコスチュームアワード受賞という素晴らしい経験もさせていただき本当に嬉しかったです」と感謝。コスチュームアワード受賞のコスチューム姿の写真をアップ