皇居で年のはじめの恒例行事「歌会始の儀」が行われました。歌会始には、天皇皇后両陛下や皇族方が臨まれたほか、一般公募から選ばれた入選者10人が出席しました。今年は「明」というお題で行われました。天皇陛下は、「天空にかがやく明星眺めつつ新たなる年の平安祈る」と、元日の夜明け前から行われる宮中祭祀の際に見た明けの明星の美しさに感じ入り、新たな年の平安を祈った気持ちを詠まれました。皇后さまは、「メダル掛け笑