9日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のブレス浜松は、1月24日（土）、25日（日）に浜松アリーナで行われる倉敷アブレイズ戦において、「ウマらせよう2026プロジェクト」を発動することをクラブ公式サイトで発表した。 このプロジェクトでは、グッズ売り場または飲食店で1,000円以上購入した人の中から各日1名に任天堂スイッチ2が当たる抽選が行われるほか、名前に漢字の「馬」がつく人や「馬」年の人が無料