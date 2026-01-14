トヨタ自動車グループの部品大手、アイシンの吉田守孝社長（68）は14日までに共同通信などのインタビューに応じ、世界にある約150の生産拠点を活用して各地で現地生産を強化する考えを示した。北米では、ハイブリッド車（HV）人気を踏まえ、関連部品の生産能力増強を図る。「市場ごとに戦略を策定し、地域軸の経営を強化する」と述べた。営業から調達、生産まで総合的に現地主体の経営を進める。顧客との意思疎通を密にするこ