イラン首都テヘランに結集するデモ参加者＝9日/MAHSA/Middle East Images/AFP/Getty Images（CNN）イランは、全国的な抗議活動を迅速かつ確実に鎮圧するための新たな手法を導入した。これは、国内の反体制運動をイスラエルとの昨夏の戦争の延長と見なす政権の戦術転換を示唆している。専門家によると、政権が採り入れてきた従来の暴動鎮圧方法は、最先端の軍事技術と高度な心理作戦を組み合わせた手法へと急速にエスカレートした。