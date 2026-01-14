今月20日（火）には1年で最も寒い頃といわれる「大寒」を迎えますが、今週は季節外れの春の使者“黄砂”が舞いそうです。 【画像を見る】季節外れの”黄砂”が飛来… いつどこで舞う？最新のシミュレーション 来週は季節逆戻りで大雪も？ 黄砂の予想を見ると、14日（水）の夜には西日本に黄砂が到達。17日（土）にかけて飛来する見込みです。 最新の黄砂シミュレーションを画像で掲載しています。 1月に東京で観測