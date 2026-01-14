俳優の高橋文哉（24歳）が、1月13日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。原菜乃華のラジオで褒められたことについて「ありがとう！菜乃華ちゃん！！」と喜んだ。1月10日に原菜乃華が「原菜乃華のオールナイトニッポン0」に出演した際、高橋文哉のラジオについて「もう本当にすごかったんですよ！その時の高橋さんが！もう、本当に何でしょう、進行が素晴らしい。もう、何を言っても