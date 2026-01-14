警察と西鉄によりますと、14日午後0時40分ごろ、西鉄天神大牟田線の踏切で自転車と列車が接触する事故がありました。自転車の男性にケガはないということです。現場は福岡県大牟田市にある踏切です。甘木行きの2両編成の普通列車には3人が乗っていましたが、ケガをした人はいませんでした。この事故の影響で、西鉄柳川駅と大牟田駅の間の上下線で一時、運行見合わせとなりましたが、すでに再開しています。警察が当時の状況を調べ