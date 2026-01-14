昨年末に浮上した国防費1兆3000億ウォン（約1400億円）未支給事態が一段落する雰囲気だが、政府のあいまいな説明が混乱を深めたという指摘が軍内外で出ている。主務部処の財政経済部と国防部は予算決算日まで操り上げて収拾に動いたが、こうした事態が発生した原因について明確な説明をしていない。一線の軍部隊と防衛産業企業が不安を訴える中、一部では財政当局の「安保冷遇論」までが出ている。◆初の未支給事態…給食・被服費