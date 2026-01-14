キャバクラ店員を客として「白タク」行為を繰り返したとみられる会社の元社長の男が逮捕されました。逮捕されたのは、千葉県市川市の小山田栄一容疑者（77）で、去年10月16日、自身が社長を務めていた会社の役員らと共謀し、無許可で30代のドライバーに都内のキャバクラ店の女性店員6人を自宅などへ有償で運ばせた疑いがもたれています。この日、ドライバーは送迎中に練馬区で居眠り運転をし、自転車の女性をひき逃げして死亡させ