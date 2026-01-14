陸上自衛隊の小型のドローン1機が訓練中に強風にあおられて操作ができなくなり、行方が分からなくなりました。陸上自衛隊によりますと、13日の午前9時すぎごろ、宮崎県の霧島演習場内で災害時の偵察などに用いるドローンの操縦訓練を行っていたところ、ドローンの行方が分からなくなったということです。ドローンは訓練開始直後に強風にあおられたあと、操縦するタブレットとの交信が途絶えたということですが、原因は調査が続けら