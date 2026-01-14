14日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）で、元TBSアナウンサーでTBS系「ザ・ベストテン」、テレビ朝日系「ニュースステーション」（テレビ朝日系）などで活躍し、1日、肺がんのため81歳で亡くなった久米宏（くめ・ひろし）さんの追悼特集が放送された。冒頭、黒の衣装に身を包んだ司会の黒柳徹子（92）が登場。「本日は、この前お亡くなりになった久米宏さんの追悼をお送りします。私と久米さんは『ザ・ベストテ