フリーアナウンサー中村仁美（46）が13日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。弁当の悩みを明かした。3子の母の中村は、ほぼ毎日5時起きで子供たちに弁当を作っているという。そして弁当の悩みとして卵焼きを食べてくれないことを明かした。するとママ友でもある藤本美貴（40）が「入れ続けなよ」とアドバイス。すると中村は「目が怖い」、横澤夏子（35）が「それは意地悪じゃない？」と反応した。中